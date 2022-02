Corporate Real Estate Manager verzeichnen Gehaltsanstie

In der aktuellen globalen Umfrage von CoreNet Global (CNG) und Ferguson Partners unter Corporate Real Estate (CRE)-Managern zu den Gehältern in der Branche hat die überwiegende Mehrheit der Immobilienfachleute in Unternehmen im Jahr 2021 Gehaltserhöhungen erhalten.

.

79 % der Teilnehmer haben zwischen 2020 und 2021 eine Erhöhung ihres Grundgehalts erhalten. Darüber hinaus erwarten 73 % der Teilnehmer eine Erhöhung zwischen 2021 und 2022.



48 % erhielten im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 eine Erhöhung ihrer jährlichen Leistungsprämie, wobei der Medianwert bei 10 % lag. Im gleichen Zeitraum verzeichneten 20 % der Teilnehmer einen Rückgang - im Median um 20 % -, während sich bei 32 % der Teilnehmer die Auszahlung der jährlichen Leistungsprämie nicht veränderte.



„Unsere Gehaltsstudie ist ein etablierter Gradmesser im CREM. Die Ergebnisse verzeichnen seit einigen Jahren steigende Gehälter. Dieses ist auch ein Ausdruck dafür, dass CREM eine immer höhere Anerkennung erfährt.“, so Christian Schlicht, Präsident von CoreNet Global (CNG) in Central Europe.



Zukünftig erwarten die meisten Teilnehmer eine Erhöhung (45 %) oder keine Veränderung (46 %) der Bonuszahlungen für das Jahr 2021 im Vergleich zu 2020, und weniger Teilnehmer rechnen mit einem Rückgang der Bonuszahlungen (9 %). Von den Teilnehmern, die mit einer Erhöhung rechnen, ist der Medianwert der Erhöhung (10 %) ähnlich hoch wie der für 2020 gemeldete Wert (10 %). Während weniger Teilnehmer für 2021 mit einem Rückgang rechnen, ist der Medianwert des erwarteten Rückgangs (42 %) mehr als doppelt so hoch wie der für 2020 gemeldete Rückgang (20 %).



34 % der Teilnehmer erhielten 2020 im Vergleich zu 2019 eine höhere Auszahlung ihrer langfristigen Leistungsprämie, wobei der Medianwert bei 32 % lag. Senkungen waren weniger häufig, sie wurden von nur 12 % der Teilnehmer gemeldet, waren aber mit einem Medianwert von 35 % ähnlich hoch wie die Erhöhungen. Mit Blick auf das Jahr 2021 erwarten mehr als die Hälfte der Teilnehmer (61 %), dass die Vergütungen für langfristige Anreize gleich bleiben, und 33 % erwarten eine Erhöhung, wobei der Median bei 23 % liegt.



„Wir sehen bereits heute, dass die flexiblen Gehaltsbestandteile zukünftig noch stärker an die ESG-Ziele gekoppelt werden. Damit hat CREM einen steigenden Einfluss auf das Kerngeschäft eines jeden Unternehmens“, führt Schlicht aus. „Dieser CREM-Beitrag am Unternehmenserfolg ist messbar, beispielsweise bei der Realisierung von Einsparungen, der Reduktion von Risiken oder der Generierung von Erträgen. ESG ist somit ein Booster für das CREM, das viel zu lange Stiefmütterchen der Branche war.“



Die weltweite Umfrage wurde Ende 2021 durchgeführt. 135 Endnutzer, die 124 Organisationen repräsentieren, nahmen teil. 96 % der internen CRE-Organisationen der Teilnehmer haben derzeit Niederlassungen und/oder Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten. 72 % der Teilnehmer gaben an, dass ihre internen CRE-Organisationen derzeit in mehr als einem geografischen Markt tätig sind und/oder Mitarbeiter beschäftigen, während 34 % in allen untersuchten Märkten (USA, Europa, Asien, Kanada, Lateinamerika und Australien/Neuseeland) tätig sind.



„Gerade für den Nachwuchs ist deswegen das Corporate Real Estate Management hoch spannend, da die Themen so vielfältig sind, wie in sonst keinem anderen immobilienwirtschaftlichen Bereich“, so Schlicht abschließend.