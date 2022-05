Coros stellt Erweiterungsbau im Mixed-Use-Quartier Alte Post fertig

Das mischgenutzte Quartier „Alte Post“ in Berlin-Neukölln erreicht mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus den nächsten Meilenstein. Eigentümer Ivanhoé Cambridge und und Co-Investor und Asset Manager Coros feiern die Fertigstellung von 56 zusätzlichen Mikroapartments an der Donaustraße.

