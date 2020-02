Coronavirus: Mipim wird verschoben

Jetzt ist auch die Mipim dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Der Messeveranstalter, die Reed Midem, hat nach der drastischen Entwicklung heute die Verschiebung auf den 2.- 5. Juni angekündigt.

.

Laut Reed-Midem-CEO Paul Zilk habe die Gesundheit der Messeteilnehmer und Mitarbeiter höchste Priorität, und angesichts der Enwicklung sei eine Verschiebung des Branchentreffs in den Sommer der beste Weg. Ob die Verschiebung aber tatsächlich so „freiwillig“ erfolgte ist fraglich, denn die Reed Midem veröffentlichte ihre Meldung fast parallel zur Bekanntgabe Frankreichs alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen zu untersagen.



Ursprünglich wollte sich die Immobranche vom 10. bis zum 13. März in Cannes treffen. In den letzten Tagen hatte es aber bereits zahlreiche Absagen gehagelt [wir berichteten].



Vor zwei Tagen ist bereits die weltgrößte Tourismusmesse ITB abgesagt worden, die in der nächsten Woche in Berlin stattfinden sollte. Die Light + Building in Frankfurt und der Hotelkongress IHIF, der parallel zur ITB in Berlin stattfindet, wurden wie die Mipim lediglich

auf einen späteren Termin im Jahr verschoben.