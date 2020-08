Corona trifft Unibail-Rodamco-Westfield hart

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) setzt die Corona-Krise europaweit stark zu. Laut der aktuellen Geschäftszahlen ist im ersten Halbjahr das Ergebnis auf 667 Mio. Euro (-27%) eingebrochen. Besonders düster sieht es bei den Mieteinahmen aus. Sie sanken insgesamt auf 1,065 Mrd. Euro (-15,1%). Laut URW beliefen sich die Mieteinnahmen für die Einkaufszentren in H1 auf 67% (94% für Q1, 38% für Q2). 3 % der Mieten für das zweite Quartal wurden durch Mietzinserleichterungen erlassen, 20 % wurden gestundet und 39 % sind überfällig. Zum 24. Juli lag der Mieteingang für Juli bei 50%. Die Gruppe erwartet eine Verbesserung nach Abschluss der laufenden Mieterverhandlungen bezüglich der COVID-19-Unterstützung. Grund genug, Abstand von der Prognose für das Gesamtjahr zu nehmen. Und die prekäre Entwicklung hat nun auch Auswirkungen auf das laufende Großprojekt des Unternehmens in Hamburg. Wie der Shopping-Center-Riese mitteilt, wird sich die Eröffnung des südlichen Überseequartiers verzögern.

