Corona-Maßnahmen beeinflussen Handelstätigkeit massiv

Die Ecostra GmbH erstellt im Rahmen der laufenden Grundlagenforschung seit dem Jahr 2011 in Deutschland und seit dem Jahr 2012 in Österreich den „Shoppingcenter Performance Report“. Hierbei handelt es sich um eine Befragung der filialisierten Shoppingcenter-Mieter zur wirtschaftlichen Performance ihrer Stores in den jeweiligen Centern.

.

Befragt werden dabei die Expansions- und Vertriebsleiter in den Unternehmenszentralen und nicht die Shopmanager vor Ort, da nur die Erstgenannten Auskunft über die Umsatzentwicklung von vielen ihrer Shops innerhalb eines nationalen Marktes geben können. Gleichzeitig werden auch weitere, z.T. wechselnde Themen zur Situation und Entwicklung des Handels abgefragt.



Teilnahmeberechtig sind Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen, welche mindestens 3 Geschäfte in 3 verschiedenen Einkaufszentren in Österreich betreiben. Auf Grundlage von repräsentativen Stichproben kann davon ausgegangen werden, dass – je nach Mieterzusammensetzung eines Centers – etwa 40 bis 60 % der Mieter eines Centers diese Kriterien erfüllen und somit teilnahmeberechtigt sind.



Das Portfolio der zu bewertenden Center bestand in diesem Jahr aus 156 Standorten, davon 97 Shoppingcenter (Shopping Malls) und 59 Fachmarktzentren (Retail Parks).



Die Ergebnisse der Mieterbefragung werden im Report für jedes einzelne Shopping- und Fachmarktzentrum ausgewiesen, wobei auch die Anzahl der auf ein Objekt entfallenden Mieterantworten genannt wird. Dies bedeutet, dass – anders als in vielen anderen Branchenuntersuchungen – nicht nur jene Center mit den Ergebnissen namentlich benannt werden, welche offensichtlich gut performen, sondern auch jene, welche aus Mietersicht nur unbefriedigende Umsätze ermöglichen. Dass dies nicht immer nur Freude auslöst, ist nachvollziehbar. Insgesamt wird so aber ein Höchstmaß an Transparenz angestrebt.



Alle Ergebnisse des nun vorliegenden Shoppingcenter Performance Report Österreich 2022 sind zweifellos stark von den Infektionsschutzmaßnahmen geprägt, welche durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden. Die behördlich angeordneten temporären Ladenschließungen des sog. „nicht-systemrelevanten“ Handels, Einschränkungen grenzüberschreitender Einkaufsverflechtungen und die Erfordernis des Tragens von Masken, der Einhaltung von Abstandsregelungen etc. haben in dieser Zeit massiven Einfluss auf die Handelstätigkeit genommen und bei einigen Unternehmen existenzielle Krisen ausgelöst, welche durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen nicht immer ausreichend abgefedert werden konnten. Dies hat selbstverständlich einen entsprechenden Einfluss auf die Bewertung einzelner Center genommen und dazu geführt, dass Objekte mit einer starken Nahversorgungskompetenz im Ranking nach vorne gerückt und stark modelastige Center häufig etwas abgefallen sind.



Die Mieterbefragung wurde am 16. Dezember 2021 gestartet und endete am 13. März 2022, wobei 62 (im Vorjahr: 60) der am häufigsten in den Centern vertretenen Unternehmen das Befragungsprogramm ausfüllten. Dies stellt in Anbetracht der besonderen Herausforderungen, welche sich in dieser Zeit für die befragten Entscheidungsträger stellten, eine immer noch sehr zufriedenstellende Rücklaufquote dar. Diese 62 Filialisten sind insgesamt mit 1.430 Shops in österreichischen Shopping Malls und Retail Parks vertreten.