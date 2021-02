Corona hinterlässt Spuren bei Einzelhandel und 1A-Lagen in Bonn

Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher von Comfort analysiert mit seinen Kollegen in den Comfort-Büros vor Ort die aktuelle Situation zur Jahreswende 2020/21. Mehr als ein Dreivierteljahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie und mitten im zweiten Lockdown: Wie stellen sich die Auswirkungen auf den Einzelhandel und die Handelsimmobilien der 1A-Lagen in Bonn dar?

.

Bedingt durch die Corona Pandemie hat sich die in bestimmten Einzelhandelsbranchen bereits zuvor konstatierte rückläufige Mieternachfrage weiter akzentuiert. In diesem Kontext wurden auch verschiedene Insolvenzen und Restrukturierungen einzelner Unternehmen verzeichnet – insbesondere in der Mode – und Textilbranche. Weitere werden für das begonnene Jahr erwartet.



Die durch den zweiten Lockdown verursachten fehlenden Umsätze sowie die ausgelöste Verunsicherung führen trotz der gestarteten Corona-Impfungen bei der Retail-Expansion naturgemäß zu einer gewissen Zurückhaltung. Der bereits in den letzten ein bis zwei Jahren zu verzeichnende Trend zur Flexibilisierung von Mietverträgen – kürzere Festlaufzeiten, Umsatzmieten, Sonderkündigungsrechte, etc. – gewinnt hierbei verstärkt an Relevanz. Die sinkende Mieternachfrage drückt vor allem bei größeren Ladenflächen ab 1.000 m² sowie vertikaler Geschossstruktur auf die Mieten – hier mit Abschlägen im deutlich zweistelligen Prozentbereich.



Diese Bundestrends schlagen sich auch in der aktuellen Entwicklung der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn nieder. Zudem sind auch stadtspezifische Entwicklungen zu berücksichtigen. So konnte die Beethoven-Stadt im 2020er Jubiläumsjahr (250. Geburtstag) nicht annähernd so punkten wie geplant. Im Gegenteil: Während in 2019 mit bald 1,8 Übernachtungen ein neuer Rekord erzielt worden war, fiel das Übernachtungsaufkommen in 2020 Corona-bedingt nicht einmal halb so hoch aus. Auch stieg die Arbeitslosenquote von 6,3 % im Vorjahr auf 8,1 % in 2020 (jeweils im September, das ist der Monat mit dem niedrigsten Saisoneffekt) deutlich an. Mit entsprechend ungünstigen Auswirkungen für den stationären Einzelhandel.



Bonn

Bis zur Corona-Krise verzeichnete das rheinische Oberzentrum eine ausgesprochen prosperierende Entwicklung mit einer positiven Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung und einer deutlich überdurchschnittlichen Einzelhandelskaufkraft. Für eine nachhaltige Bereicherung des städtischen Lebens sorgen die etwa 40.000 Studierenden an der traditionsreichen Universität, die auch einen positiven Einfluss auf das Stadtimage ausüben.



Als Einkaufsstadt hat Bonn vor allem in der Innenstadt städtebaulich viel zu bieten und weist eine beachtliche Lagevielfalt und Aufenthaltsqualität auf. Als aktuelle Impulse sind in diesem Kontext die Projektentwicklungen des Maximiliancenters südlich des Hauptbahnhofs [wir berichteten] und von Urban Soul auf dem Nordfeld anzusprechen [wir berichteten]. Die City strahlt auf ein weiträumiges Einzugsgebiet von insgesamt rd. 950.000 Menschen aus. Das ist nahezu Faktor drei bezogen auf die eigene Bevölkerung in der Stadt.



Der Markt für Einzelhandelsimmobilien

Auf dem deutschen Investmentmarkt erreichten Handelsimmobilien trotz des Lockdown-Schocks noch immer ein Transaktionsvolumen von knapp 11 Mrd. Euro. Dies entspricht in etwa dem Wert des Vorjahrs und dürfte auch dem nach wie vor vorhandenen Anlagedruck am Kapitalmarkt geschuldet sein. Spiegelbildlich zur Mieternachfrage stehen dabei zunehmend Fachmarktzentren sowie Verbraucher- und Supermärkte und Discounter auf der Einkaufsliste der Investoren.



Das Interesse insbesondere an textil-dominierten Shopping-Centern hat Strukturdaten hingegen deutlich nachgelassen. Auch bei HighStreet-Immobilien wird beim Ankauf nunmehr deutlich vorsichtiger agiert. Noch wesentlicher als zuvor ist hierbei die Bewertung der nachhaltigen Mieten für die Retail-Flächen. Ältere Mietverträge werden von Core-Investoren sehr kritisch mit Blick auf die nachhaltig erzielbaren Mieten hinterfragt. Hier ergibt sich für Developer bzw. Core+ und Value Add-Investoren ein erhebliches Potenzial für Repositionierungen von Objekten als innerstädtische Mischnutzungen und Quartiere. Dieses Szenario ist auch für Bonn gültig. Insbesondere in Bezug auf mehrgeschossige Großflächen ist aufgrund des Flächenwachstums der letzten Dekade eine exakte Analyse des Flächenprofils und der nachhaltigen Miethöhe erforderlich.



Die Kaufpreise bewegen sich wieder auf einem sehr hohen Niveau, wobei für Objekte in Toplagen mit einem nachhaltigen Mietniveau, Kaufpreisfaktoren von klar mehr als dem 20-fachen der Jahresmiete erzielt werden. Im Fokus des Interesses stehen in diesem Kontext insbesondere Objekte in Toplagen des innerstädtischen Kernbereichs, die über eine gemischte Nutzung mit mehreren Mietern und über ein nachhaltiges Mietniveau verfügen, wie z.B. das Urban Soul, welches mit fast allen erdenklichen Nutzungsklassen zum Jahreswechsel von Ampega erworben wurde [wir berichteten].



1A-Lagen: Aktuelle Entwicklungen und Mieten

Die Mieten für Ladenlokale und Flächen in den 1A-Lagen sind bedingt durch die Corona-Krise lageübergreifend unter Druck geraten. Dabei sind die größten Abschläge für kleine Flächen prozentual mit über 13 % und mehr in der Poststraße festzustellen. Das entspricht einem absoluten Rückgang der Höchstmiete von mindestens 15 Euro je m². Im Vergleich etwas stabiler aber ebenfalls rückläufig stellen sich die Mietpreisentwicklungen für kleine Läden in den Bereichen Remigiusstraße/Marktbrücke bzw. in der Sternstraße dar. Für mittelgroße Flächen erreichen die Mietpreisdurchgänge lageübergreifend zweistellige Prozentwerte von 10 % und mehr.



Nachfolgend erfolgt zu den innerstädtischen Bonner Haupteinkaufslagen eine aktuelle Kurzcharakterisierung sowie die Darstellung der gegenwärtig erzielbaren Höchstmieten.



Remigiusstraße / Marktbrücke

• Hochfrequenzlage der Innenstadt – mit lt. hystreet nahezu 5.000 Passanten pro Stunde vor der Corona-Krise

• Allerbeste Konsumlage – gerade einmal ca. 200 m lang

• Geprägt durch Großflächenmieter und sehr wenige Mieterwechsel

• Höchstmiete: ca. 100 – 110 Euro / m² (klein)



Poststraße

• Direkte Anbindung an den Hauptbahnhof

• Konsumige Lage mit auch sehr guter Frequenz (lt. Hystreet in der Spitze rd. 4.500 Personen pro Stunde vor Corona)

• Topographisch leicht ansteigend vom Hbf Richtung Münsterplatz

• Projektentwicklung der Südüberbauung „Maximiliancenter“: Hier haben u. a. Primark, dm-Drogerie Markt, Rewe to Go, Backwerk, Dean & David neu eröffnet

• Projektentwicklung des Nordfeldes „Urban Soul“, u. a. mit Lidl, Sander, JD Sports, Five Guys, Starbucks, Dunkin Donuts

• Höchstmiete: ca. 85 – 95 Euro / m² (klein)



Sternstraße / Markt

• Verbindet Marktplatz / Remigiusstraße und Friedensplatz

• Lt. hystreet rd. 4.500 Passanten in Top-Stunden vor Corona

• Denkmalgeschützte Immobilien, kleinflächiger Einzelhandel

• Neue Mieter: Appelrath & Cüpper (Relocation), Dr. Martens, La Strada, Manufactum

• Höchstmiete: ca. 85 – 95 Euro / m² (klein)



Dreieck / Vivatsgasse

• Wertige Lage zwischen Sternstraße / Friedensplatz und Münsterplatz



Wenzelgasse

• Verbindet Bertha-von-Suttner-Platz (ÖPNV) mit Marktplatz in Richtung Remigiusstraße

• Neuer Mieter: Butler’s