Corona: Heimstaden kündigt stabile Mieten an

Heimstaden Deutschland aufgrund der Corona-Krise bis Ende des Jahres 2020 die Mieten für Wohn- und Gewerbemieter nicht erhöhen. Darüber hinaus wird Heimstaden keine Kündigung aussprechen sowie auch keine Räumung von Mietwohnungen oder Gewerbemietflächen seiner Berliner Mieter veranlassen, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Gemeinsam mit seinen Kund will Heimstaden „individuelle und entgegenkommende Lösungen finden“, so das Unternehmen.

.

Das Unternehmen folgt damit dem Appell des Berliner Senats und wird seinen Beitrag für eine solidarische Stadt leisten und seinen Mieter ein Signal der Sicherheit vermitteln.



„Unabhängig von der Pandemie wird Heimstaden Deutschland das Wohl seiner Mieterinnen und Mieter, die unsere Kundinnen und Kunden sind, immer mit hoher Priorität fest im Blick haben. Es fällt uns leicht, positiv auf den Appell des Berliner Senats zu reagieren und diesem zu folgen. Auch mit Blick auf die Zeit nach 2020 werden wir als langfristig und nachhaltig orientiertes sowie handelndes Unternehmen immer danach streben, mit unseren Kundinnen und Kunden gute Lösungen zu finden“, so Caroline Oelmann, Operations Managerin für Heimstaden Deutschland.



Aktuell hält das Wohnungsunternehmen 1.458 Mietwohnungen in der Hauptstadt, die im Laufe der Zeit im Rahmen mehrerer Transaktionen erworben wurden. Rund 7% davon entfallen laut Heimstaden auf gewerbliche Einheiten.