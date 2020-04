Coronakrise: Geringe Auswirkungen für den Logistik-Investmentmarkt

Umut Ertan

Während in den Immobiliensegmenten Büro und Einzelhandel verstärkt mit Mietausfällen aufgrund der weltweiten Pandemie Corona gerechnet wird, geht die in Deutschland führende Realogis-RLI Unternehmensgruppe von geringeren Auswirkungen für Industrie- und Lager- und Logistikflächen aus. Umut Ertan, Gründer und Gesellschafter der Realogis-RLI Unternehmensgruppe, erläutert in einem kurzen Gespräch, welche Auswirkungen die Coronakrise speziell für den Logistik-Investmentmarkt haben wird.

Property Magazine: Welche Bedeutung wird Corona kurzfristig für das Transaktionsvolumen von Industrie- und Logistikimmobilien haben?



Umut Ertan: In den vergangenen Jahren haben sich Industrie- und Logistikimmobilie immer mehr zu einem Liebling der Investoren entwickelt. Allein in Deutschland wurden über 7 Milliarden Euro in diese Assetklasse investiert. Allerdings werden kurzfristig in den nächsten Monaten deutlich weniger Industrieimmobilien-Transaktionen abgewickelt werden – obwohl gerade jetzt ein guter Zeitpunkt zur Veräußerung wäre. Schließlich ist eine Sale-und-Lease-Back-Transaktion von Immobilien, die sich im Eigentum von Industrieunternehmen befinden und die entsprechend zurück zu mieten sind, die bestmögliche Quelle für eine dringend benötigte Liquidität. Käufer sehen sich aktuell mehr denn je die Geschäftsmodelle der Mieter an, dies wird zu höheren Sicherheiten führen. Banken spielten hier aktuell eine große Rolle, aktuell erhalten mehr als 25 % der Unternehmen neue Kreditlinien durch ihre Hausbanken.



Property Magazine: Wie schaut die weitere Entwicklung für Industrieobjekte aus?



Umut Ertan: Langfristig wird das Transaktionsvolumen von Industriebauten mit dem Anspringen der Wirtschaft nach der Krise jedoch wieder steigen und damit werden auch diese Objekte wieder vermehrt in den Fokus institutioneller Investoren gelangen. Industrieimmobilien hängen Logistikimmobilien immer rund zwei Jahre nach, bevor sie preislich anziehen. Ähnliche Szenarien haben die Immobilienmärkte auch in den Jahren 1999/2000, 2006/2007 sowie 2016/2017 erlebt. Der Industrieimmobilienmarkt folgt einem prosperierenden Logistikimmobilienmarkt und ist nachgelagert. Der Grund hierfür liegt darin, dass Logistikinvestoren nicht genug Assets finden und dann auf artverwandte Kategorien wie Industrieimmobilien ausweichen müssen. Kurzfristig, sprich seit zwei Monaten, kommt es lediglich teilweise im Genehmigungsprozess von Objekten bzw. bei Baugenehmigungen zu Verzögerungen, weil bei den Behörden zeitweise Personal ausfällt.



Property Magazine: Erwarten Sie Preisverschiebungen?



Umut Ertan: Alle namhaften Deals im Logistiksektor, die per Anfang des Jahres eingefädelt wurden, sind aktuell am Laufen. Keiner der Deals wurde abgesagt. In der Core und Core+ Risikoklasse sind keine Preisverhandlungen feststellbar. In der Risikoklasse Value add und Opportunistic gibt es kleine Preisrunden, die aber wiederum im Vergleich mit allen anderen Gewerbeimmobilien Assetklassen prozentual geringer ausfallen.



Property Magazine: Vielen Dank!



Investmentmarkt in Bestform

Aktuell befindet sich der deutsche Investmentmarkt für Logistik- und Industrieimmobilien mit einem Transaktionsvolumen von 2,2 Milliarden Euro im ersten Quartal 2020 in Bestform. Getrieben wurde das Ergebnis vor allem durch zahlreiche großvolumige Deals im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie zum Beispiel der Verkauf des Logistral-Portfolios [wir berichteten] oder der Verkauf des Portfolios von Ares an Investec [wir berichteten], und der Ausblick bleibt aktuell positiv. Laut einer aktuellen Umfrage unter Investoren könnte die Assetklasse Logistik sogar einen leichten Nachfrageschub erfahren [wir berichteten].