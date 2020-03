Corestate verschiebt Hauptversammlung

Die Corestate Capital Holding hat heute mitgeteilt, dass aufgrund der pandemischen Verbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) und der damit verbundenen umfassenden Reise- und Versammlungseinschränkungen die für den 29. April 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung verschoben und den Finanzkalender entsprechend angepasst werden muss. Infolge des neuen Hauptversammlungstermins kann die geplante Dividende nicht wie bislang vorgesehen am 30. April 2020 ausgezahlt werden. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung.

Ein neuer Termin wird baldmöglichst bekanntgeben, sobald Planungs- und Durchführungssicherheit gewährleistet sind. In Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben in Luxemburg strebt die Gesellschaft an, die Hauptversammlung bis zum 30. Juni 2020 abzuhalten.