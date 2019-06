Corestate veröffentlicht ersten ESG-Bericht

Die Corestate Capital Holding hat gestern ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht mit den Kernfeldern Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) veröffentlicht. Das Unternehmen unterstreicht damit sein Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit und dokumentiert ausführlich, wie das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich innerhalb der Organisation und seiner Produkte verankert wurde.

.

„Mit unserer transparenten und umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir neue Branchenstandards im Bereich ESG. Das ist kein Selbstzweck, sondern den steigenden Ansprüchen unserer Stakeholder - allen voran unserer Kunden - geschuldet“, betont CEO Lars Schnidrig. „In unseren Anlageentscheidungen, in der Vermögensverwaltung und in der Berichterstattung zu unseren Produkten sind nunmehr klare ESG-Kriterien implementiert. Wir haben uns damit konsequent in der Gruppe auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet und uns auch in diesem Bereich als zuverlässiger Partner bei unseren Kunden qualifiziert.“



Investieren auf Basis eines nachvollziehbaren ESG-Katalogs ist für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds oder Rentenversicherer heute essentiell. Das Investmentunternehmen hat hierzu Nachhaltigkeitsaspekte in den gesamten Lebenszyklus der Immobilien-Investments verankert. Erste zentrale Schritte waren unter anderem die Unterzeichnung der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI-Charta) im Februar dieses Jahres und danach die schrittweise Umstellung der eigenen Fondprodukte auf den umfassenden Reporting-Standard INREV.



„Im Zuge der Veröffentlichung unseres ersten ESG-Berichts bekennen wir uns gleichzeitig zu einer ganzen Reihe konkreter Nachhaltigkeitsziele“, sagt Lars Schnidrig. „Wir haben uns zum Beispiel verpflichtet, in unserem verwalteten Vermögen von über 26 Milliarden Euro die CO2-Emissionen pro Quadratmeter in den kommenden fünf Jahren um mindestens 20 Prozent zu verringern - gleiches gilt für den Wasser- und Müllverbrauch. Die Energieeffizienz wollen wir sogar um 30 Prozent steigern. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels.“



Die Nachhaltigkeitsinitiative ist laut Corestate Teil einer breit angelegten Kundenoffensive, die im gesamten Unternehmen umgesetzt wird. Neben der erhöhten Transparenz gilt ein weiteres internes Augenmerk der Digitalisierung. Konkret sollen Prozesse weiter automatisiert und der Zugang zum Leistungsangebot des Unternehmens erleichtert werden. Auf Basis einer neugestalteten Unternehmens-Website haben Kunden nun die Möglichkeit, auch direkt über ein Portal in einzelne Produkte zu investieren. Die neue Website ist ebenfalls seit heute online. Flankierend wurde das Kundenangebot noch weiter auf die Megatrends Urbanisierung und demografischer Wandel ausgerichtet.