Corestate veräußert Rostocker Warnow Park

Corestate verkauft den Warnow Park in Rostock. Das Einkaufszentrum stammt aus dem Portfolio des 2019 geschlossenen [wir berichteten] Einzelhandelsfonds Highstreet VIII. Der Einzelhandelsriese Edeka Nord hat einen über 18 Jahre laufenden Generalmietvertrag in dem vollvermieteten, modernisierten Center.

.

„Wir übergeben ein langjährig etabliertes und regional äußerst beliebtes Center im Bestzustand. Dafür steht aktuell auch unsere im Gießener Stadtzentrum gelegene Shopping Mall ‚Neustädter‘. Wir haben das ‚Neustädter‘ mit einem tollen Aus- und Umbauprogramm repositioniert und befinden uns bereits in einem sehr fortgeschrittenen Gesprächsstadium mit einem namhaften Investor“, kommentiert Tobias Gollnest, CIO DACH Corestate.



Der Warnow Park in der Rigaer Straße 5 ist Teil des florierenden Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Rostock. Das hybride Einkaufszentrum - ein Fachmarktzentrum mit den Merkmalen eines Shopping-Centers - dient der Versorgung des Rostocker Stadtteils Lütten Klein/Lichtenhagen. Es war 2010 aufwendig modernisiert worden und verfügt über einen bedarfsgerechten Branchenmix aus 40 Geschäften mit einem Schwerpunkt im kurzfristigen Bedarf (u.a. dm, McPaper, Apollo Optik, Deichmann, Reiseland, Vodafone, O2) sowie 10 Geschäftsflächen im Gastronomiebereich (u.a. Burger King). Bei einer Netto-Grundfläche von ca. 40.000 m² beträgt die gesamte Handels- und Gastronomiefläche ca. 21.400 m², weitere Nutzungsarten sind Büro auf 1.125 m² und Wohnen mit 27 integrierten Maisonette-Wohnungen auf 2.300 m². Hinzu kommen Parkdecks mit LED-Leitsystem für 1.150 Fahrzeuge.



In Corestates „Highstreet“ Investmentreihe wurden bislang rund 150 Einzelhandelsobjekte in attraktiven Lagen deutscher Mittelstädte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als zwei Mrd. Euro eingebracht. Mit der Objektbewertung und der Investorenansprache für den Warnow-Park war Bechtolsheim Real Estate betraut.