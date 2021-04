Corestate und Girlan kommen im Gießener „Neustädter“ voran

Corestate und Girlan Immobilien erreichen in Gießen den nächsten Meilenstein: Die Modernisierung des Shopping Centers „Galerie Neustädter Tor“, das künftig unter „Neustädter“ firmiert, kommt voran. Der zweite Eingang in Richtung Oswaldsgarten wurde fertiggestellt und für die Besucher geöffnet. Auch der Austausch der zehn Rolltreppen im Center konnte im November plangemäß abgeschlossen werden.

