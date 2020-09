Corestate-Tochter STAM Europe schlägt im Großraum Paris zu

Die Corestate-Tochter STAM Europe [Corestate übernimmt Stam Europe] hat in Pantin in unmittelbarer Nähe der Pariser Ringautobahn einen Büroimmobilienkomplex mit rund 13.000 m² erworben und damit das neunte Objekt ins Portfolio des Madeleine-Fonds geholt. „In schwierigen Märkten suchen Investoren vor allem Anlagen mit nachhaltigen und stabilen Erträgen. Büros an etablierten Standorten mit langen, sicheren Mietverträgen und flexiblen Raumlösungen werden daher von unseren Kunden verstärkt nachgefragt. Mit der Akquisition beweist STAM seinen ausgezeichneten Zugang zu dem sehr attraktiven Büromarkt in der Region Paris“, kommentiert Nils Hübener, CIO Corestate Capital Group.

.

Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Bürogebäuden mit ca. 5.000 m² und ca. 8.000 m², die 2002 und 2003 übergeben wurden, fünf bzw. acht Stockwerke hoch sind und über zwei Untergeschosse mit Parkplätzen verfügen. Beide Gebäude sind vollständig an die DVNI (eine nationale französische Verwaltungsbehörde) und die Legrand-Gruppe vermietet. Mit dem etablierten Standort, sicheren Mieterträgen und dem Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung passen die beiden Gebäude perfekt zu der Anlagestrategie des Madeleine-Fonds, der in Core/Core+ Büroimmobilien im Großraum Paris investiert.



Das von der DVNI gemietete Gebäude wird sichere Einnahmen gewährleisten, während das derzeit von der Legrand-Gruppe genutzte Gebäude bis 2025 vollständig renoviert wird. Das runderneuerte Objekt wird dann den Erwartungen künftiger Nutzergruppen entsprechen und zudem von den neuesten Umweltstandards profitieren. Die Gebäude haben einen Metroanschluss zur Linie 5 und liegen innerhalb des Hauptbüromarktes von Pantin, der in den letzten zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren hat, verbunden mit einem für den Pariser Markt angemessenen Mietniveau.