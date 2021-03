Corestate reduziert PM-Dienstleistungen auf die Marke Capera

Der Investmentmanager bündelt sein gruppenweites Property Management Know-how unter dem Dach seiner Tochtergesellschaft Capera, die bis dato nur Wohnimmobilien betreute. Die für Gewerbeimmobilien zuständige Tochter Atos wird vom Markt verschwinden.

Corestate bündelt und komplettiert sein Dienstleistungsportfolio im Property Management und schafft unter dem Dach seiner Tochtergesellschaft Capera Immobilien Service GmbH (Capera) eine neue vollintegrierte Plattform für aktives Immobilienmanagement. Die Corestate-Tochter Atos Property Management GmbH (Atos) mit ihrem auf Gewerbeobjekte ausgerichteten Angebot wird vollständig in der Marke Capera aufgehen, deren Schwerpunkt bislang im Bereich Wohnen lag. Technisches Property Management und technisches Asset Management werden künftig im neuen Segment Projektmanagement enger miteinander verzahnt.



Der „neue“ Dienstleister ist bundesweit an 14 Standorten vertreten und betreut ein Portfolio von über 1.200 Objekten mit knapp 29.000 Wohnungs- und Geschäftseinheiten sowie insgesamt rund 3,2 Mio. m² verwalteter Mietfläche. Corestate hofft durch die Zusammenlegung auf positive Effekte im Bereich Digitalisierung und der Konzentrierung aller Anwendungen in einer Softwareplattform. Durch die größere Leistungstiefe und den klar erhöhten Professionalisierungsgrad wird Capera den Markt tiefer durchdringen und soll durch Neugeschäft mit Drittkunden zum Wachstum der Corestate Gruppe betragen.



Geführt wird Capera weiterhin von den beiden Geschäftsführern Jörg Heberlein und Walter Leitner, deren Team von Robert Wildegger als Leiter des neuen Bereichs Projektmanagement ergänzt wird.