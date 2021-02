Corestate: Philipp Ellebracht neuer Group Head of Sales

Philipp Ellebracht

Der Investment-Manager will deutlich wachsen und erhöht seine Schlagkraft. In diesem Zuge wird Philipp Ellebracht, der Ende 2020 von Schroders zu Corestate gewechselt war, zum Managing Director und zum Konzernvertriebschef berufen. Douglas Edwards wird das Unternehmen im Zuge der organisatorischen Anpassungen verlassen.

Die Corestate Capital Group hat seine nationalen und internationalen Vertriebsstrukturen neu organisiert, umfassend optimiert und personell verstärkt. Die wichtigste Personalie in diesem Zusammenhang ist die Berufung von Philipp Ellebracht (43) zum Managing Director und Group Head of Sales. Ellebracht verantwortet die Leitung und Weiterentwicklung aller Vertriebsaktivitäten und berichtet direkt an den CEO René Parmantier. Zudem ist Ellebracht Mitglied von Investment Committee und Operational Committee, zweier zentraler Steuerungsgremien der Gruppe.



„Wir erhöhen Schlagkraft und Schlagzahl unseres Vertriebs inklusive der Teilbereiche Client Services und Product Development & Structuring und wollen dadurch ein deutliches Wachstumssignal für die Corestate Gruppe setzen. Effizientere Strukturen, erhöhte Kapazitäten und - ganz wichtig - ein noch größerer Fokus auf die individuellen Nachfrageprofile unserer Kunden sind jetzt genau die richtigen Maßnahmen, um unsere Wachstumsambitionen in den kommenden Jahren erfolgreich umzusetzen und unseren hohen Qualitätsanspruch zu untermauern“, sagt René Parmantier.



Philipp Ellebracht hat verschiedene Investoren-Gruppen bei ihren Investments in Europa begleitet und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in der Immobilien-Branche. Zuvor war er fast zehn Jahre für die britische Immobilien-Investmentgesellschaft Schroder Real Estate tätig. Er prägte das Immobiliengeschäft von Schroders als Geschäftsführer der KVG in Frankfurt am Main sowie Head of Real Estate Product Continental Europe und war Mitglied des Europäischen Real Estate Executive Committee. Er baute das Geschäft der lokalen Niederlassung in den letzten Jahren auf knapp 2,5 Mrd. Euro AuM aus. Davor arbeitete Ellebracht knapp sechs Jahre bei der IVG Immobilien AG in Bonn.