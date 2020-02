Corestate mit Rekordumsatz und neuem CIO

Corestate Capital Holding S.A. hat heute seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekanntgegeben. Das verwaltete Immobilienvermögen wuchs demnach organisch um rund 10,1 Prozent und erreichte die Rekordmarke von rund 22,8 Mrd. Euro. Das verwaltete Fondsvermögen (AuM), also inklusive der Nicht-Immobilien-Assets, stieg auf rund 26,3 Mrd. Euro. Hinzu kamen im Januar durch die vollzogene Akquisition von Stam Europe [wir berichteten] weitere rund 2 Mrd. Euro Real Estate AuM; damit liegt das gesamte verwaltete Vermögen aktuell bei rund 28,3 Mrd. Euro. Außerdem hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Nils Hübener zum 1. April 2020 als Nachfolger von Thomas Landschreiber in der Rolle als Chief Investment Officer in den Vorstand berufen.

Bisher verantwortete Nils Hübener als Global CIO bei BNP Paribas Investment Management insbesondere die Bereiche Real Estate Investment und Asset Management. Davor war er Head of Real Estate Management bei SEB Asset Management mit weltweiter Zuständigkeit für Immobilientransaktionen und Asset Management sowie Leiter des Bereichs Real Estate Transactions für West- und Südeuropa bei der Deutschen Bank Tochter DB Real Estate [wir berichteten].



„Wir freuen uns besonders, dass wir mit Nils Hübener einen hochprofilierten und erfolgreichen Investment Manager mit breitem institutionellen Hintergrund gewinnen konnten, von dem sicherlich in Zukunft bedeutende Impulse ausgehen werden“, kommentiert Micha Blattmann, Vorsitzender des Aufsichtsrat. Als Mitgründer und CIO war Thomas Landschreiber einer der wichtigsten Treiber des Unternehmenserfolgs. Er hat Corestate auf der Produkt-, Kunden- und Transaktionsebene maßgebend geprägt„, so Blattmann weiter.



Damit übernimmt Hübener eine anspruchsvolle Aufgabe. Die relevanten Finanzkennziffern des Unternehmens liegen alle oberhalb oder im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Der Umsatz erhöhte sich auf den Rekordwert von rund 303 Mio. Euro (Vorjahr 292 Mio. Euro), das EBITDA lag bei rund 175 Mio. Euro (Vj. 184 Mio. Euro) und das bereinigte Konzernergebnis bei rund 131 Mio. Euro (Vj. 135 Mio. Euro). Die Vorjahreswerte sind angesichts diverser positiver Einmaleffekte nur bedingt vergleichbar. Der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA) belief sich Ende 2019 auf rund 2,7x. Für die Dividende plant die Gesellschaft mit einer Erhöhung der Ausschüttung auf 2,60 Euro je Aktie (Vj. 2,50 Euro).



„Wir schauen auf ein weiteres wachstumsstarkes und ereignisreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, in dem wir unsere ambitionierten Umsatz- und Ergebnisziele klar erreicht haben. Zudem konnten wir in den vergangenen Quartalen unsere internen Strukturen und Prozesse im Rahmen eines großen Transformationsprozesses grundlegend weiterentwickeln. Handfeste Beispiele sind etwa die Durchsetzung einer umfassenden ESG-Strategie, die breite Internationalisierung unseres Geschäftsmodells oder die großen Erfolge bei der Gewinnung neuer institutioneller Kunden. Wie auch in den Vorjahren wollen wir im Zuge unserer klaren Shareholder Value Orientierung unsere Aktionäre an diesen Erfolgen teilhaben lassen und planen eine Dividendenerhöhung auf 2,60 Euro pro Aktie - dies entspricht aktuell einer attraktiven Rendite von rund 6%", erläutert Lars Schnidrig, CEO Corestate.



Das prosperierende Marktumfeld, geprägt von Urbanisierung, demographischem Wandel und zunehmendem Umweltbewusstsein, sowie der steigende Bedarf institutioneller Investoren führen zu stetig wachsender Nachfrage nach profitablen Immobilieninvestments, die das Unternehmen seit Jahren immer wieder maßgeschneidert am Markt platziert. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf einen vielversprechenden Jahresauftakt rechnet die Gesellschaft mit deutlichem Wachstum in 2020 und erwartet einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 325 Mio. Euro und 335 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 180 Mio. Euro und 190 Mio. Euro sowie ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 145 Mio. Euro und 155 Mio. Euro.