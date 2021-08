Corestate kauft für Spezial-AIF „Augsburg Offices“ von Brixx

Corestate kauft für einen geschlossenen Spezial-AIF das Büro-Neubauprojekt „Augsburg Offices“. Projektentwickler Brixx plant die Fertigstellung für das vierte Quartal. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Forward Purchase. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei ca. 46,6 Mio. Euro.

