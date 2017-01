Corestate kauft sechstes Retail-Portfolio

Die Corestate Capital Holding S.A. sieht im deutschen Markt für Einzelhandelsobjekte großes Potenzial. “Einzelhandelsimmobilien in Fußgängerzonen deutscher Mittelstädte stellen besonders attraktive Anlagemöglichkeiten dar“, erklärte Sascha Wilhelm, Chief Executive Officer der Corestate, bereits im Zuge der letzten Ankäufe in Lübeck und Flensburg. Nun wurden weitere 125 Mio. Euro in diesem Segment investiert. Das Unternehmen sieht hier aufgrund der großen Einzugsgebiete und der Funktion als regionaler Shoppingmagnet großes Potential und plant, die Strategie auch weiterhin zu verfolgen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Hannover Leasing GmbH Corestate Capital AG

Nach Ankäufe an der Ostsee im vergangenen Dezember [Sistema und Corestate kaufen Einzelhandelsimmobilien an der Ostsee] kaufte Investmentmanager Corestate jetzt 18 separate Einzelhandelsobjekte mit einer Gesamtfläche von über 70.000 m² in Top-Einkaufslagen in Fußgängerzonen deutscher Mittelstädte, wie beispielsweise Göttingen, Kaiserslautern, Lörrach und Lüneburg. Die Immobilien zeichnen sich laut Unternehmensangaben durch eine hohe Diversifizierung in Bezug auf Standorte, Objektarten und Mieter aus. Ankermieter sind unter anderem C&A, Depot, Drogeriemarkt dm, H&M und S.Oliver.



Corestate hat im Bereich Einzelhandelsobjekte mittlerweile sechs Portfolios mit 110 Einzelhandelsobjekten in deutschen Mittelstädten und mit einem Volumen von über 1 Mrd. Euro zusammengestellt. „Alle 110 Objekte verfügen über nachhaltige Mietverträge mit starken Mietern“, erklärte Thomas Landschreiber, Chief Investment Officer der Corestate. Ein solider Grundstein für das angekündigte „profitable Wachstum“ in der vergangenen Woche. Demnach will das Immobilienunternehmen im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn zwischen 30 Millionen Euro und 32 Millionen Euro erzielen, während eine Gesamtleistung zwischen 75 Millionen Euro und 80 Millionen Euro angepeilt wird. Die Prognose berücksichtigt nicht das Ergebnis der erst im Dezember erworbenen Hannover Leasing [Corestate kauft Helaba-Tochter Hannover Leasing], da die Konsolidierung noch nicht vollzogen wurde.