Corestate Capital Holding investiert in ein Serviced Apartment-Objekt in Düsseldorf mit über 70 Apartments. Die erworbene Liegenschaft Stresemannstraße 15-17 umfasst derzeit zwei Bürogebäude. Die Planung sieht vor, die bestehenden zwei Bürogebäude durch einen Mittelbau zu verbinden und in ein

[…]