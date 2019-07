Corestate investiert 38,6 Mio. Euro in Leipzig

Die CG Gruppe AG hat das Leipziger Projekt Magnolia mittels Forward Sale an den von der Corestate Capital Group begebenen offenen inländischen Spezial-AIF „Corestate Residential Germany Fund II“ veräußert. Das Transaktionsvolumen lag bei 38,6 Mio. Euro. „Die Schließung von Brachen in innenstadtnahen Quartieren wie Leipzig-Eutritzsch schafft einerseits den dringend benötigten Wohnraum, andererseits gibt sie den umliegenden Straßenzügen städtebaulich eine neue Qualität“, so Jürgen Kutz, Vorstand der CG Gruppe AG.

Leipzig wächst in den vergangenen Jahren sehr dynamisch wegen seines enormen Zuzugs. Laut einer Wachstumsprognose sollen die Einwohnerzahlen perspektivisch auf über 700.000 Personen ansteigen. Dies stellt die Stadt in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen insbesondere im Wohnungsmarkt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund engagiert sich die vor mehr als 20 Jahren ursprünglich in Leipzig gegründete CG Gruppe mit zahlreichen Entwicklungsprojekten in der einwohnerstärksten Stadt Sachsens.



Im nördlich der Innenstadt gelegenen Quartier entstehen in einem sechsgeschossigen Neubau aus zwei Gebäuderiegeln im KFW55-Standard 51 hochwertige klassische 2- bis 4-Raumwohnungen sowie 136 flächenoptimierte und altersgerechte 2-Zimmer-Apartments. Die zu errichtenden Bauten schließen südlich an die bestehenden Nachbargebäude an und laufen entlang der Hamburger und Dessauer Straße in einem Spitzwinkel aufeinander zu. Die dadurch entstehende geschlossene Blockrandbebauung schafft einen ruhigen Innenhof mit gewachsenem Grünbestand, Spielplatz und hoher Aufenthaltsqualität.



Die klassischen Wohnungen mit Größen zwischen 51 und 121 m² wie auch die kompakten Apartments mit 40 bis 66 m² verfügen nach einem Entwurf des Architekturbüros Homuth+Partner alle über einen Balkon, eine Loggia oder im Erdgeschoss über eine Terrasse, teils mit Gartenanteil. Im Untergeschoss entstehen Kellerräume für jede Wohneinheit sowie eine Tiefgarage mit 87 Stellplätzen.



Die Bauausführung hat mit der Erstellung der Baugrube bereits begonnen, im Juli 2019 beginnt der Rohbau. Die Fertigstellung ist bis zum Dezember 2021 geplant