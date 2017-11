Corestate holt sich Ralph Winter als Berater

Die Corestate Capital Holding S.A. hat einen umfangreichen Beratervertrag für fünf Jahre mit Ralph Winter, Gründer und Senior Advisor des Unternehmens abgeschlossen. Seine Funktion als Senior Advisor der Corestate bezieht sich vor allem auf die Ausrichtung der Unternehmensstrategie, die Entwicklung neuer Investmentprodukte sowie den Ausbau des internationalen Netzwerks von Kunden und Investoren.

„Das Geschäftsmodell von Corestate ist perfekt auf die zunehmende Nachfrage nach höchst-differenzierten Managern seitens der Investoren abgestimmt. Vor allem wenn das Marktumfeld turbulenter wird, werden Corestates Einnahmequellen noch stärker. Wie ein Trüffelschwein spürt das Unternehmen interessante Nischen und exzellente Immobilienprodukte auf. Unser organisches Wachstum ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, und Zukäufe wie der der Hannover Leasing treiben die Entwicklung zusätzlich an. Das Unternehmen hat ein enormes internationales Wachstumspotential, aber wir werden Schritt für Schritt wachsen, und nur basierend auf den gleichen Qualitätsanforderungen wie in unserem Kernmarkt Deutschland“, so Ralph Winter.



Ralph Winter ist Gründer und Senior Advisor der Corestate Capital Group sowie Vorsitzender des Investment Committees. Er verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Er hat im Laufe seiner Karriere für Immobilieninvestitionen Eigenkapital in Höhe von 7 Mrd. Euro beschafft. 2009 hat er das Family Office W5 Group GmbH gegründet, das weltweit in Immobilien und Private Equity investiert. Durch die W5 Group GmbH ist Winter einer der aktivsten Investoren in Corestates Club Deals.