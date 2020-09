Corestate führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

Corestate Capital Holding hat heute sein Grundkapital um 19,5% erhöht und die daraus resultierenden Aktien ohne Abschlag zum Marktpreis platziert. Die neuen Aktien wurden vollständig von Langfristinvestoren übernommen. Dabei hat das Unternehmen im Rahmen einer Barkapitalerhöhung das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 4.186.382 neuer Aktien mit Bezugsrechtsausschluss um 313.978,65 Euro erweitert.

.

Der Investment Manager wird die Emissionserlöse in Höhe von rund 74,6 Mio. Euro vorrangig zur kurzfristigen Reduzierung der Nettofinanzverschuldung nutzen. Zudem vergrößert die Kapitalmaßnahme den notwendigen unternehmerischen Freiraum für weiteres deutliches organisches Wachstum und eine konsequente Annäherung an die Vorkrisenniveaus bei der Unternehmensprofitabilität.



Das Unternehmen erwartet für 2021 eine signifikante Belebung des Gesamtmarktes und einhergehend deutliche Ertragszuwächse aus Asset und Property Management, transaktionsbasierten Gebühren, Warehousing sowie Alignment Capital. Insbesondere institutionelle Investoren spüren weiter steigenden Anlagedruck in profitable Immobilieninvestments. Corestate bietet hierfür maßgeschneiderte Produktlösungen mit Schwerpunkt auf Stadtquartiere, „Student Housing“, Gewerbe und Logistik sowie preissensitivem Wohnen in deutschen Großstädten und Ballungszentren an. Darüber hinaus sind die Wachstumsaussichten im hochprofitablen Bereich Private Debt angesichts einer restriktiveren Kreditvergabe durch Banken in Verbindung mit der schon heute marktführenden Stellung im Mezzanine-Geschäft ausgezeichnet. Hinzu kommt der weitere Ausbau der Synergieeffekte zwischen der Finanzierung von Immobilienprojekten und deren späteren Platzierung in Kundenfonds.



Lars Schnidrig, CEO Corestate, kommentiert: “Um gestärkt aus der Krise hervorzugehen haben wir in den vergangenen Monaten konsequent unsere Hausaufgaben gemacht: Parallel zur Anpassung unserer Produktschwerpunkte in Richtung Core/Core+ entwickeln wir unseren Marktauftritt mit neuem Kundenfokus in der DACH-Region weiter und setzen ein gruppenweites Effizienzprogramm zur deutlichen Schärfung unserer operativen Profitabilität um. Mit unserer erweiterten Kapitalbasis können wir in den kommenden Quartalen die zahlreichen unternehmerischen Chancen aus einer Position der Stärke heraus wahrnehmen. Gleichsam bekräftigen wir unser Bekenntnis zur substanziellen und nachhaltigen Reduzierung unserer Nettoverschuldung und der damit einhergehenden Verbesserung des Risikoprofils unseres Geschäftsmodells. Wir sind daher sehr zuversichtlich, für das kommende Jahr wieder mit sehr deutlichen Ergebnissteigerungen überzeugen und somit für unsere Aktionäre substanziell Mehrwert generieren zu können.“