Corestates Micro Living Marke „Linked Living powered by Youniq“ hat mit dem TrIIIple Wien einen zweiten Standort in Wien an den Start gebracht. Das 125 m hohe Linked Living TrIIIple mit 35 Etagen ist ein gemischt genutztes Landmarkprojekt mit 671 Mikro-Apartments.

„Mit dem Linked Living TrIIIp...

[…]