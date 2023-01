Corestate fehlt Jahresabschluss-Prüfer

Für die Corestate Capital Holding läuft es aktuell alles andere als rund: Wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat, verzögert sich die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022, wodurch die Jahresabschlüsse nicht bis zum 30. April 2023 vorgelegt werden können.

.

Angesichts des komplexen Verfahrens zur Restrukturierung der Anleihen hat sich der Prozess zur Bestellung eines Abschlussprüfers für den Konzern- und Einzelabschluss der Corestate Capital Holding für das vergangene Geschäftsjahr 2022 verzögert. Im Zuge dessen werden die geprüften Abschlüsse nicht bis zum 30. April 2023 vorliegen, so das Unternehmen.



Die Verzögerung hat auch Auswirkungen auf die fristgerechte Erfüllung der unterjährigen Publizitätspflichten der Gesellschaft im Jahr 2023. Zudem kann es in der Folge zu zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Beschlüsse aus den Gläubigerversammlungen kommen. Die Gesellschaft befindet sich laut eigner Angaben derzeit mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften über eine Bestellung in konstruktiven Gesprächen. Sobald ein geeigneter Abschlussprüfer mandatiert und der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden kann, plane die Gesellschaft einen vollständigen Finanzkalender für 2023 zu veröffentlichen.