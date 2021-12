Corestate erwirbt zweites Stadtquartier von Gerch

Corestate erwirbt für ein institutionelles Mandat die innerstädtische Quartiersentwicklung Laurenz Carré in bester Kölner Citylage von der Gerchgroup. Es ist bereits das zweite Stadtquartier, das der Investment Manager von dem Düsseldorfer Projektentwickler kauft. Im Sommer 2020 hatte das Unternehmen bereits das „The Q“ in Nürnberg angekauft [wir berichteten].

.