Corestate will aus 4711 Haus Aparthotel machen

Die Corestate Capital Holding hat den ehemaligen Unternehmenssitz der Parfümmarke 4711 in Köln erworben. Der Investor plant die Entwicklung eines Aparthotels, das nach Fertigstellung einen Marktwert von ca. 60 Mio. Euro erreichen soll. Das Objekt befindet sich im dynamischen Stadtteil Ehrenfeld und liegt in unmittelbarer Nähe zahlreicher Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars, Fitnessstudios, einem Park und verfügt über eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

.

„Das Objekt ist Teil des Barthonia Forums, ein 70.000 m² großer, gemischt genutzter Komplex mit Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäuden. Unsere Pipeline im Segment Studentisches Wohnen und Microliving ist sehr gut gefüllt und wir konnten eine starke Plattform mit stabilen Managementerlösen etablieren“, so Thomas Landschreiber, Chief Investment Officer der Corestate.



Das britische Unternehmen Tristan Capital Partners und die Freo Group als Co-Investor hatten im Mai 2015 das Barthonia Forum für rund 110 Mio. Euro für den von Tristan verwalteten Fonds European Property Investors Special Opportunities 3 LP (EPISO 3) erworben [EPISO 3 kauft Kölner Barthonia Forum]. Zu Beginn dieses Jahres versilberte der Fonds dann schließlich einen Teil. Wertgrund sicherte sich das sogenannte Barthonia-Living-Portfolio für seinen Spezial AIF Wertgrund Wohnen D [Wertgrund erwirbt das Barthonia-Living-Portfolio von Tristan Capital].