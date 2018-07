Corestate erwirbt das Münchner Olympia Karree von DREF

Corestate hat das ehemalige Büroimmobilie Hanauer Straße 105 im Münchener Stadtteil Moosach von der Deutschen Real Estate Funds (DREF) erworben, die das Boardinghouse „My Home Munich“ seit 2016 in ihrem Bestand hat [wir berichteten]. Der Bürokomplex aus Anfang der 1980er Jahre wurde in 260 Serviced Apartments umgewandelt. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von 8.300 m² inklusive Gemeinschaftsräumen und einem Fitnessstudio sowie einem 1.800 m² großen Schulungs- und Konferenzzentrum mit flexibler Raumteilung.

„Als wirtschaftsstärkste Stadt in Deutschland ist München natürlich ein Traumziel für Investoren im Serviced Apartment-Segment mit der Zielgruppe Young Professionals, Geschäftsreisende oder Projektmitarbeiter. Aber auch die Mikrolage des Projekts überzeugt: In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich mehrere international agierende Unternehmen - unter anderem die Deutschlandzentralen des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefónica und des US-Softwareentwicklers Oracle sowie ein Forschungs- und Entwicklungsstandort der BMW Gruppe“, so Thomas Landschreiber, Co-Founder und Chief Investment Officer, Corestate.



Das Objekt ist sehr gut an die B304, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, und das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Von der nahegelegenen U-Bahn-Station „Olympia-Einkaufszentrum“ erreicht man die Innenstadt in weniger als 15 Minuten. Zusätzlich bietet das Olympia-Einkaufszentrum für die Nutzer vielfältige Shoppingangebote und Freizeitmöglichkeiten vor Ort.