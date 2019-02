Corestate erweitert BVK-Portfolio auf 800 Mio. Euro

Corestate hat im vergangenen Jahr weitere sieben Objekte für den High-Street-Fonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) im Wert von rund 100 Mio. Euro erworben. Damit ist der Wert des für die BVK betreuten Portfolios auf aktuell rund 800 Mio. Euro angestiegen. Insgesamt besteht das Portfolio aus 97 Immobilien. Sowohl in diesem Jahr wie auch 2020 soll die Zahl der Objekte bei geeigneten Kaufgelegenheiten weiter aufgestockt werden.

.

Die erworbenen Objekte liegen unter anderem in Hameln, Moers, Schwanewede und Bremen. Die Immobilien haben eine Gesamtmietfläche von 50.000 m² und eine durchschnittliche Mietvertragslaufzeit von acht Jahren. Sie befinden sich allesamt in 1a-Fußgängerzonenlagen der jeweiligen Städte. Namhafte Mieter sind unter anderem C&A, Combi, dm, Müller oder H&M. Die Zukäufe entsprechen vollständig der Fondsstrategie, die auf erstklassig gelegene Geschäftshäuser in mittelgroßen deutschen Städten setzt.