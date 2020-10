Corestate eröffnet erstes Mikro-Living Asset in Polen

Corestate Capital Group hat sein erstes Mikro Living-Asset in Polen teilweise eröffnet. In Danzig sind jetzt 217 Betten verfügbar und die ersten Studenten auch bereits eingezogen. Damit hat Corestate den nächsten wichtigen Schritt zur Erweiterung seines Studentenwohnheim-Portfolios in Europa umgesetzt.

.

„Unser Mikro Living-Ansatz konzentriert sich auf Studentenapartments in Mittel- und Westeuropa - und Danzig mit seinen angesehenen Universitäten sowie vielen ausländischen Studierenden ist beispielhaft für unsere Strategie der durchdachten Portfolio-Erweiterung. Damit stellen wir uns, auch als Ergebnis der COVID-19-Pandemie, für eine wachsende Zahl an Studenten und deren steigenden Bedarf an zeitgemäßem Wohnraum auf“, so Lars Schnidrig, CEO Corestate.



Das Wohnheim in Danzig liegt zwischen der historischen Altstadt und mehreren Universitäten, wird bis zum Jahresende vollständig bezugsfähig sein, dann über 409 Betten auf einer vermietbaren Fläche von mehr als 6.000 m² verfügen und dem ersten Joint Venture zwischen Bain Capital Credit und Corestate gehören. Neben den Studentenwohnungen verfügt die Anlage über eine Lobby mit Lounge, einen Kiosk, eine Gemeinschaftsküche, einen Waschmaschinenraum, eine Fitnessanlage sowie einen Fernseh- und Gaming-Raum.