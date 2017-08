Corestate bilanziert große Pluszeichen

Die Vorzeichen sind nicht nur schwarz, die Pluszeichen sind auch groß: Mit einer Gesamtleistung von 48,6 Millionen Euro bilanzierte die Corestate Capital Holding S.A. per Ultimo Juni eine 116prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzernjahresüberschuss – um Kapital-Einmaleffekte und M&A-Transaktionen bereinigt – erzielte 22,8 Millionen Euro und lag damit viermal so hoch wie im ersten Halbjahr 2016. Und: Sämtliche Werte berücksichtigen noch nicht die im Juli vollzogene Akquisition der Hannover Leasing und der Helvetic Financial Services (HFS) [Corestate erhält grünes Licht für Hannover Leasing-Kauf].

Insgesamt wickelten die Luxemburger in den ersten sechs Monaten des Jahres Immobilientransaktionen mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro ab – im ersten Halbjahr 2016 waren es 177 Millionen Euro. Bei privaten und institutionellen Investoren sammelte Corestate 356 Millionen Euro Eigenkapital ein (53 Millionen Euro). Um 26 Prozent höher als per Ultimo 2016 rangierten die Assets under Management zur Jahresmitte. Werden die von Hannover Leasing und HFS aufsummiert, so ergibt sich ein aktueller Wert von 20 Milliarden Euro.



Vor dem Hintergrund der generierten Zahlen und angesichts der planmäßigen Integration der HFS, respektive der Restrukturierung von Hannover Leasing, untermauerte der Vorstand die im Juli 2017 ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr: Die Luxemburger kalkulieren mit einer Gesamtleistung von 170 bis 180 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss (ohne Sondereffekte) von 85 bis 90 Millionen Euro – was einem EBITDA von 115 bis 120 Millionen Euro entsprechen würde.



„Unser organisches Wachstum und die Akquisitionen versetzen uns in die Lage, zusätzliche Ertragspotenziale zu realisieren. Wir erwarten ein weiter steigendes Investitionsvolumen, das sich insbesondere aus dem Launch neuer Investment-Produkte ergibt. Auch durch selektives anorganisches Wachstum werden wir weiterhin an den zunehmenden Konsolidierungsaktivitäten im Markt teilnehmen“, so Sascha Wilhelm, Vorstandsvorsitzender der Corestate Gruppe. „Insgesamt wird sich die Ertragsbasis des Unternehmens weiter verbreitern und stabilisieren. Insbesondere das Verhältnis der wiederkehrenden Erträge an den gesamten Einkünften wird sich dabei weiter stark verbessern.“