Corestate besetzt Chefsessel neu

Der ehemalige Patrizia-COO Klaus Schmitt übernimmt den Chefsessel bei Corestate. CEO Lars Schnidrig verläßt zum Ende des Jahres das Unternehmen, das die Coronakrise stark zu spüren bekommen hat. Neben der Neubesetzung des Chefsessels wird zudem der Vorstand auf vier Personen erweitert. In diesem Zuge wird Daniel Löhken als Chief Legal and HR Officer in den Vorstand berufen; ein Vorstand für das Ressort Finanzen soll zeitnah ernannt werden.

.

Klaus Schmitt verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war mehr als 14 Jahre Mitglied des Vorstands der Patrizia AG. Daniel Löhken, Jahrgang 1978, verantwortet bislang in der Corestate-Gruppe die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement, Personal und Interne Revision.



Die strategische Ausrichtung des Unternehmens, der Entschuldungskurs und der im September um Effekte aus der COVID-19-Pandemie angepasste Finanzausblick für das laufende Jahr werden unverändert bestätigt. Demnach erwartet Corestate einen Umsatz von 185 bis 210 Mio. Euro, ein EBITDA von 55 bis 80 Mio. Euro sowie ein bereinigtes Konzernergebnis von 25 bis 50 Mio. Euro Darüber hinaus bekräftigt das Unternehmen sein Ziel, in 2021 das Verhältnis Nettofinanzverschuldung zu EBITDA auf unter 3.0x zu senken.