Corestate begleitet Bain Capital bei polnischem Erstinvestment

Corestate hat mit Bain Capital Credit eine Finanzierungspartnerschaft im Bereich Micro Living in Polen vereinbart. Ziel ist es in Immobilien zu investieren und diese in Studentenwohnungen umzuwandeln. “Wir freuen uns, mit Corestate bei unserem ersten studentischen Wohnprojekt in Polen zusammengearbeitet zu haben, bei dem es ein erhebliches Potenzial zur Wertschöpfung und Erweiterung unseres umfangreichen europäischen Immobilienportfolios gibt. Das unzureichende Angebot an qualitativ hochwertigem Wohnraum, das Wachstum der internationalen Studierendenzahlen und die starke Nachfrage der Investoren nach solchen Assets schaffen sehr günstige Investitionsbedingungen”, so Fabio Longo, Managing Director and Head of Bain Capital Credit’s European Non-Performing Loan & Real Estate business. Die Partnerschaft ermöglicht einen anfänglichen Gross Asset Value von bis zu 500 Mio. Euro. Die Vereinbarung umfasst auch Asset- und Property-Management-Verträge.

Laut Corestate sind die ersten geeigneten Objekte bereits akquiriert und weitere Akquisitionen aktuell in Prüfung. Im Blick habe der investmentmanager in erster Linie die wichtigsten polnischen Universitätsstädte. “Die Partnerschaft mit Bain Capital Credit unterstreicht unsere Fähigkeit, überzeugende voll integrierte Lösungen mit unserem One-Stop-Shop-Ansatz anzubieten. Wichtig für Bain Capital war, dass wir in der Lage sind, als Co-Investor mit gleichen Interessen aufzutreten", so Corestate-Chef Lars Schnidrig.