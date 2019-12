Corestate baut institutionellen Wohnfonds mit Leipziger Neubauprojekt aus

Corestate Capital hat für seinen offenen Spezial-AIF „Corestate Residential Germany III“ (CRG III) ein Wohnneubauobjekt in Leipzig-Mitte von der CG Gruppe erworben. Das sogenannte „Quartier Kreuzstraße“ sieht die Revitalisierung von drei Bestandsobjekten - zwei davon unter Denkmalschutz - sowie zwei Neubauten vor. Dank seiner energieeffizienten Bauweise erfüllt es die hohen KfW-Kriterien für Denkmäler und Neubauten. Das künftige Quartier Kreuzstraße besitzt laut des Projektentwicklers ein Transaktionsvolumen von über 56 Mio. Euro und wurde mittels eines Globalverkaufs (Forward Sale) veräußert. Der CRG III richtet sich im Wesentlichen an institutionelle Investoren wie Sparkassen und investiert deutschlandweit in Neubau-Wohnimmobilien in Metropolregionen und prosperierenden Städten.

