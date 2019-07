Corestate baut europäisches Micro Living Portfolio weiter aus

Corestate Capital hat ein Grundstück in Bremen für sein Micro Living Portfolio erworben. Das künftige Objekt wird Teil der Serviced Apartments Linie „Joyn“ sein, die damit ein Gesamtportfolio-Volumen von rund 600 Millionen Euro erreicht.

„Wir etablieren gerade die europaweit führende Plattform für Micro Living Objekte, weil unsere Kunden immer dringender nach Anlagemöglichkeiten in dieser Assetklasse fragen. Dieses Segment haben wir als einer der ersten für uns entdeckt, können nun diesen zeitlichen Vorsprung ausspielen und eine stetig steigende Zahl sehr rentabler Assets anbieten“, so CEO Lars Schnidrig.



Grundstück und künftiges Serviced Apartmenthaus liegen im Zentrum der Hansestadt, nur wenige Gehminuten von Bürgerschaft und Bahnhof entfernt und sollen nach Fertigstellung an einen institutionellen Investor weiterveräußert werden. Es umfasst rund 740 m², die vermietbare Fläche wird 4.900 m² betragen. Geplant sind 86 Apartments auf sechs Stockwerken sowie 17 Parkplätze; Baubeginn ist in wenigen Tagen, die Fertigstellung soll bis Herbst 2021 erfolgen.



„In Bremen steigt wie in vielen anderen Städten der Bedarf an kleinen, hochwertig ausgestatteten Apartments stetig an. Und dieses Objekt hat uns mit Blick auf die überzeugende Mikro- und Makrolage von Anfang an begeistert“, so Thomas Landschreiber, Co-Founder und Chief Investment Officer.