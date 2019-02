Coresis und Universal kaufen Technisches Rathaus in Sankt Augustin

Die Coresis Management GmbH und Universal-Investment erweitern das Portfolio ihres Immobilienspezialfonds „Deutsche Kommunalimmobilien“ durch die Akquisition des Technischen Rathauses in Sankt Augustin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der durch eine Fußgängerbrücke mit dem bestehenden Rathaus verbundene Neubau verfügt über 4.620 m² Mietfläche und ist langfristig an die Stadt Sankt Augustin sowie an einen Arzt vermietet. Verkäufer ist ein deutscher Projektentwickler, der von Dualis Real Estate GmbH beraten wurde.



Der von der Coresis Management GmbH initiierte und auf der Plattform von Universal-Investment für institutionellen Anleger aufgelegte Fonds „Deutsche Kommunalimmobilien“ investiert ausschließlich in 0 deutsche Büro- und Verwaltungsgebäude, die langfristig an staatliche oder kommunale Nutzer vermietet sind. Vor kurzem wurde für diesen Fonds das Kultusministerium in Saarbrücken [wir berichteten] und das Dassbach Forum in Berlin [wir berichteten] erworben. Weitere Fondsobjekte liegen in Bonn, Hamburg-Harburg und Dortmund.