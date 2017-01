Coresis und Universal-Investment erwerben Heilbronner Neckarturm

Das Closing ist vollzogen: Die Coresis Management GmbH und Universal-Investment haben den mit der Alstria Office REIT-Tochter, der Deutschen Office AG, noch vor dem Jahreswechsel unter Dach und Fach gebracht. Coresis hatte den Heilbronner Neckarturm im Herbst für den Immobilienspezialfonds Deutsche Wirtschafszentren erworben [Deutsche Office verkleinert ihr Nicht-Kernportfolio].

.

Das Gebäude Bahnhofstraße 1-5 verfügt über rund 14.700 m² Büro-, Handels- und Gastronomieflächen und beinhaltet zudem ein IBIS-Hotel. Langfristige Büromieter in dem Objekt sind unter anderem Lidl, Kaufland sowie das Heilbronner Grundbuchamt. Zuletzt hatte das Haus noch Entwicklungspotenzial, denn Alstria hatte einen Leerstand von über 4.000 m² ausgewiesen.



Der von der Coresis initiierte und auf der Plattform von Universal-Investment für institutionellen Anleger aufgelegte Fonds Deutsche Wirtschaftszentren investiert ausschließlich in Bürogebäude in Großstädten der Regionen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar.