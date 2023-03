Coresis Kommunalfonds kauft Jobcenter von der Buss Group

Coresis und Universal haben sich ein weiteres Jobcenter für ihren Spezialfonds „Deutsche Kommunalimmobilien II“ gesichert. Mit ihrem jüngsten Deal am Dortmunder Hauptbahnhof schließen die beiden Partner an ihre drei Ankäufe im vergangenen Jahr an. Der neu akquirierte „Königshof“ gehörte bislang zum Bestand des „Buss Immobilienfonds 4“, der seine Planziele deutlich übertroffen hat.

