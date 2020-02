Coresis kauft Leipziger Elsterpassage für Family Office

Leipzig Elsterpassage

Die Coresis Management GmbH hat für ein Family Office die Elsterpassage in Leipzig Plagwitz erworben. Das 1996 fertiggestellte Stadtteilzentrum in der Zschocherschen Straße 48 verfügt über Ladenflächen im Erdgeschoss, Büro- und Praxisflächen in den Obergeschossen sowie ein Hotel und Wohnungen in den obersten beiden Stockwerken. Langfristige Hauptmieter der insgesamt ca. 14.000 m² Mietfläche sind ein Lebensmittelvollsortimenter, die Drogerie Rossmann und ein Mc Dreams Hotel. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

