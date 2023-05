Coresis erwirbt Bürogebäude am Leipziger Dittrichring

Die Coresis Management GmbH erwirbt für ein Family Office ein 4.700 m² umfassendes Bürogebäude in bester Innenstadtlage von Leipzig. Ankermieter des vollvermieteten 1913 als Feuerversicherungsanstalt erbauten Objekts am Dittrichring ist mit rund 2.500 m² Bürofläche die Unternehmensberatung Deloitte. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

