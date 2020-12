Die Coreo hat ihren Grundstücksbestand in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden um rund 5.000 m² erweitert. Mit dem Kauf des unmittelbar an die im September erworbene Fläche angrenzenden Grundstücks beläuft sich die gesamte Entwicklungsfläche nun auf über 17.000 m². In Übereinstimmung mit dem Ausweis im Flächennutzungsplan plant das Unternehmen hier Wohnbaurecht…

[…]