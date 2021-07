Coreo sichert sich größtes Portfolio der Unternehmensgeschichte

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt hat heute ihre bisher größte Immobilientransaktion unter Dach und Fach gebracht. Der Gewerbe- und Wohnimmobilienspezialist hat sich ein aus 1.341 Wohn-, 8 Gewerbe- und 7 sonstigen Einheiten sowie 41 Stellplätzen und Garagen bestehendes Immobilienportfolio mit einer Gesamtmietfläche von ca. 73.900 m² gesichert. Im Zuge der als Share Deal strukturierten Transaktion übernimmt das Unternehmen von der Verkäuferin 89,9 % der GmbH-Anteile der bestandshaltenden Immobiliengesellschaft.

Insgesamt umfasst das Portfolio 27 separate Wirtschaftseinheiten, die sich auf die Standorte Berlin (1), Duisburg und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen (6), Schwerin, Crivitz, Brüsewitz, Leezen in Mecklenburg-Vorpommern (16), Halle und Genthin in Sachsen-Anhalt (3) sowie Obermehler in Thüringen (1) verteilen.



Der Vorstand der auf Immobiliensondersituationen fokussierten Coreo AG geht davon aus, die aktuelle Jahresnettokaltmiete des Portfolios von ca. 3,8 Mio. Euro nachhaltig steigern zu können. Im Vordergrund steht dabei die Erhöhung der Vermietungsquote von zurzeit ca. 77 % durch die Einführung eines professionellen, auf die jeweiligen Erfordernisse vor Ort abgestimmten Asset Managements. Ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Maßnahmen sind Investitionen von bis zu einer Jahresnettokaltmiete in den Bestand über die nächsten 3-5 Jahre. Die Coreo AG wird den Umsetzungsprozess ab sofort aktiv mitgestalten, um das Erreichen kaufvertraglich vereinbarter Ziele abzusichern.



Als Anzahlung auf den Kaufpreis gehen die ca. 1,45 Mio. von der Coreo AG gehaltenen MagForce-Aktien auf Basis einer über dem aktuellen Kursniveau liegenden Bewertung auf die Verkäuferin über. Bestehende Finanzierungen werden nicht übernommen.



Mit dem für das Jahr 2022 vorgesehenen Übergang von Nutzen und Lasten steigen Immobilienvermögen und Jahresnettokaltmiete der Coreo auf über 100 Mio. Euro bzw. über 7,5 Mio. Euro.



„Mit der bei weitem größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte bewegt sich Coreo auf ihrem Wachstumskurs nicht nur deutlich nach vorn und überschreitet mit ihrem Objektvolumen die erste markante Hürde von 100 Mio. Euro. Durch die Gestaltung des Kaufvertrags haben wir mögliche Risiken deutlich reduziert, ohne auf die erheblichen Wertschöpfungspotenziale zu verzichten. Wir sind mehr als zuversichtlich, durch unsere Kompetenz die laufenden Mieterträge in den kommenden Quartalen nachhaltig steigern zu können. Durch den Einsatz der MagForce-Aktien als Anzahlung ist Coreo zu einem reinen Immobilienunternehmen geworden. Unsere aus der Ende 2021 abgeschlossenen und im März vollständig ausgezahlten Unternehmensfinanzierung gewonnenen Wachstumsmöglichkeiten werden wir zeitnah für weitere Zukäufe nutzen“, kommentiert Vorstand Marin N. Marinov.