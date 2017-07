CoreNet Global und IREBS zeichnen Jahrgangsbesten Roland Drissen aus

Der Immobilienberufsverband CoreNet Global (CNG) und die IREBS Immobilienakademie haben bereits zum vierten Mal den Jahrgangsbesten im betrieblichen Immobilienmanagement (Intensivstudium Corporate Real Estate Management, ICREM) mit einem Preis ausgezeichnet. Verliehen wurde er in diesem Jahr im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Kloster Eberbach in Eltville an Roland Drissen, der bei der Apleona GVA Argoneo GmbH den Bereich ‚Key Accounts Corporate Solutions' verantwortet.

Foto v.l.n.r.: Professor Dr. Tobias Just (IREBS Immobilienakademie), Roland Drissen, Björn Christmann (CoreNet Global), Markus Hesse (IREBS).



Der Preis wurde von Björn Christmann, Präsident von CNG in Central Europe, übergeben: „CoreNet Global fördert mit diesem Preis die Aus- und Weiterbildung in Deutschland, da wir einen hohen Personalbedarf im Bereich Corporate Real Estate Managern haben. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr Roland Drissen für seine herausragende Leistung ehren konnten."