Bereits seit 2013 bieten der Immobilienberufsverband CoreNet Global (CNG) und die IREBS Immobilienakademie ihren Studiengang im betrieblichen Immobilienmanagement (Intensivstudium Corporate Real Estate Management, ICREM) gemeinsam an. In diesem Zusammenhang wird jährlich ein Preis an den Jahrgangsb

Fotos: IREBS



[…]