Corealis vermittelt 12.000 m² Produktionsfläche an Automobil-Zulieferer

Der internationale Automobil-Zulieferer Yanfeng Automotive Interiors hat in Grefrath geeignete Flächen für sein Ersatzteillager „Spare Part Center“ gefunden. Hierzu hat das Unternehmen einen langfristigen Mietvertrag über ca. 12.000 m² Fläche für Produktion, Lager und Büros im Bronkhorster Weg / Ecke Mülhausener Straße unterzeichnet. Yanfeng Automotive Interiors ist neben dem Standort seiner Europazentrale in Neuss auch mit Werken in Lüneburg und Neustadt a. d. Donau vertreten.

An diesem Standort fand das Unternehmen gute bauliche Bedingungen für die Unterbringung und Zentralisierung seines flankierenden Originalersatzteile-Geschäftes. Die Liegenschaft erfüllt alle geforderten Parameter wie Wirtschaftlichkeit, Verfügbarkeit, Expansion und Ausstattungsstandards. Vermieter ist ein privater Immobilienbestandshalter. Das Düsseldorfer Beratungshaus Corealis Commercial Real Estate war für den Mieter beratend tätig.