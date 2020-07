Düsseldorf: Zollamt Nord mietet im Businesspark Heltorfer Straße

Corealis Commercial Real Estate hat das Zollamt Nord bei der langfristigen Ansiedlung an einem neuen Standort innerhalb von Düsseldorf erfolgreich beraten. Die Behörde hat im Businesspark in der Heltorfer Straße 12-22 in Lichtenbroich einen 10-Jahre-Mietvertrag über 1.600 m² Büro- und Service sowie Hallenfläche abgeschlossen. Vermieter des insgesamt 7 ha großen Areals in Flughafennähe ist ein von M7 Real Estate gemanagter Fonds, dem das Objekt seit 2017 gehört [M7-Fonds kauft Portfolios für 121 Millionen Euro].

