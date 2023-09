Core Temnitzpark: TCC erhält grünes Licht in Neuruppin

Trammell Crow Company (TCC) hält jetzt auch für das zweite Baufeld des geplanten „Core Temnitzparks“ die Baugenehmigung in den Händen. Auf dem rund 135.000 m² großen Grundstück in Neuruppin kann damit eine Logistikfläche von rund 94.000 m² realisiert werden.

Das Grundstück gehört zum Logistikprojekt „Core Temnitzpark“. Die Baugenehmigung für die Entwicklung des Grundstücks BF36 folgt der des Grundstücks BF33 im Oktober 2022 [wir berichteten]. Auf beiden Grundstücken zusammen kann TCC Logistikflächen der Klasse A mit bis zu ca. 94.100 m² Logistiklagerfläche entwickeln. Der Standort BF36 ermöglicht eine Gesamtnutzfläche von 52.934 m² (davon 47.542 m² Lagerfläche sowie 1.792 m² bzw. 3.600 m² Bürofläche und Mezzaninlager). Das mehrgliedrige Lagergebäude kann bis zu fünf Mieter beherbergen und bietet Platz für 164 Pkw-Stellplätze und 16 Lkw-Stellplätze. Für die Entwicklung wird die Zertifizierung BREEAM Excellent angestrebt.



„Der Standort zeichnet sich durch seine strategisch wertvolle Lage im Großraum Berlin aus und profitiert damit von einer exzellenten Anbindung an die deutsche Hauptstadt und an einem wichtigen Punkt im Schnittpunkt von Europa. Wir freuen uns darauf, hier erstklassige Industrie- und Logistikflächen anbieten zu können.“, sagt Mario Sander, Head of German & Austrian Logistics bei Trammell Crow Company.