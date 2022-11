CoRE Solutions übernimmt EDG

Die Core Solutions GmbH hat die EDG Immobilien GmbH aus Kiel übernommen. Insgesamt wechseln zum 1. November 2022 89,9 Prozent der Anteile den Besitzer. Die Gesellschaft gehörte bislang zur EDG Beteiligungsgenossenschaft eG und ist ebenfalls auf das Leasing von Immobilien spezialisiert.

.

Die EDG Immo verwaltet derzeit Immobilien in Leasingstrukturen mit Gesamtinvestitionskosten von 62 Mio. Euro. Dabei handelt es sich um elf Pflegeheime und eine Schulimmobilie. Der langjährige Geschäftsführer Thomas Schulz wird der Gesellschaft weiterhin erhalten bleiben, die bestehenden Kunden vom Großraum Hamburg aus betreuen und die Neukundenakquise im Pflegebereich vorantreiben. Mit Übernahme der Anteile wird die EDG Immobilien GmbH umfirmieren in CHC Immobilien GmbH. CHC steht dabei für Core Health Care.



„Die Übernahme der EDG Immo bietet große Potenziale für die Core. Einerseits bekommen wir so Zugang zum Wachstumssegment Pflegeimmobilien, in dem wir bislang noch nicht vertreten sind. Andererseits haben wir mit Thomas Schulz nun einen Experten im Großraum Hamburg, der den norddeutschen Markt für die Core abdecken wird„, kommentiert Klaus Busch, Geschäftsführer der Core Solutions.



„Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten denken Unternehmen genauso wie Betreiber von Pflegeeinrichtungen wieder vermehrt über Immobilienleasing nach. Ein Sale-and-lease-back ist eine interessante Möglichkeit, kurzfristig in Betriebsimmobilien gebundene Liquidität freizusetzen. Neubauprojekte können darüber hinaus in kreativen Finanzierungsstrukturen realisiert werden, ohne die Bilanz des Betreibers mit Fremdkapital zu belasten“, erklärt Marcus Bender, Geschäftsführer der Core Solutions.



Mit der Übernahme wachsen die AuM der CoRE Solutions auf über 470 Mio. Euro. Rechtlich und steuerlich hat Stephan Krampe, Partner der Kanzlei Rimon Falkenfort, die Core Solutions bei der Übernahme beraten.