CoRE Solutions steigert AuM auf 580 Mio. Euro

Die CoRE Solutions GmbH (CoRE) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Das Unternehmen konnten sein Assets under Management um rund zwölf Prozent steigern. Betrugen sie Anfang des Jahres noch 520 Mio. Euro, lagen sie per Ende Dezember 2025 bei rund 580 Mio. Euro. Ursächlich für das Wachstum waren verschiedene Leasing-Deals wie beispielsweise der Build-to-lease-Vertrag mit dem Unternehmen INTEC Industrie-Technik GmbH für den Bau eines Aviation Support Centers in Wurster Nordseeküste (Niedersachsen).

.

„Wir sind zufrieden mit dem Gang der Geschäfte 2025. Wir konnten nicht nur verschiedene Deals zur Unterschrift bringen, wir konnten auch zahlreiche neue Geschäfte anbahnen, die wir in den kommenden Monaten realisieren werden. Erfreulich ist des Weiteren, dass sich bei bestehenden Leasing-Engagements Erweiterungen abzeichnen. Wir können also Geschäft aus unserem Bestand generieren. Insofern blicken wir optimistisch auf 2026“, erklärt Klaus Busch, Geschäftsführer der CoRE Solutions.



Marcus Bender, ebenfalls Geschäftsführer der CoRE Solutions, ergänzt: „Wir haben 2025 viele Anfragen erhalten: Immobilien-Leasing wird von ganz verschiedenen Unternehmen der Realwirtschaft nachgefragt – beispielsweise von Pharmaunternehmen, Firmen aus dem Defence-Bereich, aber auch sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen.“



Thomas Schulz, Geschäftsführer der CHC Immobilien GmbH, der auf Sozialimmobilien spezialisierten Tochtergesellschaft der CoRE Solutions, kommentiert: „Wir haben viele Gespräche mit Betreibern von Kliniken und Pflegeheimen geführt. Bei Pflege- und Sozialimmobilien steht das Thema Sanierung aktuell ganz oben auf der Agenda. Oft ist Leasing ein wichtiges Instrument, die hohen Kosten zu stemmen, um ältere Objekte wieder auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen.“