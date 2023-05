CoRE Solutions schließt SLB-Vertrag mit AMW

Die CoRE Solutions hat einen Sale-and-lease-back-Vertrag mit dem Pharmaunternehmen AMW GmbH geschlossen. Im Rahmen dieses Vertrags wurde der Hauptsitz der AMW in Warngau bei München für rund sieben Millionen Euro in eine Leasinggesellschaft eingebracht. Rund 65 Prozent des Finanzierungsvolumens werden über ein Darlehen von einer Sparkasse finanziert, die restlichen 35 Prozent stammen von einer Pensionskasse und werden über ein Schuldscheindarlehen bereitgestellt.

