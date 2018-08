Cording verstärkt Residential-Team mit Paul Waggott

Paul Waggott

Die Cording Real Estate Group verstärkt ihr britisches Residential-Team mit Paul Waggott (32). Er wird künftig die neu geschaffene Position des Fund Financial Controller besetzen. Er berichtet an Philip Gittins, Finance Director, und arbeitet im britischen Finanzierungsteam eng mit den Teams für Gewerbe- und Wohnimmobilieninvestments zusammen. Sein besonderer Fokus wird sich auf den kürzlich aufgelegten Privat-Rented-Sector-Fonds richten, der ein Investitionsvolumen von 400 Mio. GBP umfasst und in britische Mietwohnungen (Private Rented Sector) investiert.

.

Vor seinem Wechsel zu Cording war Paul Waggott als Commercial Finance Manager bei Landsec tätig, wo er unter anderem für ein Londoner Immobilienportfolio im Wert von 3 Mrd. GBP verantwortlich war. Er koordinierte zudem die Jahresabschlüsse und war mit der Identifizierung von Standorten für mögliche Refurbishment-Projekte und die Erstellung von Gutachten inklusive aller Planungskosten betraut.



Zuvor war er als Group Reporting Accountant bei Landsec beschäftigt, wo er unter anderem monatliche und vierteljährliche Managementberichte erstellte und die Finanzergebnisse des Unternehmens analysierte.



Paul Waggott hat zuvor seine Karriere bei Ernst & Young in Kapstadt als Audit Assistant Manager begonnen und ist anschließend als Audit Executive in das Londoner Büro gewechselt. Er hat sein Studium an der Universität von Kapstadt erfolgreich als Wirtschaftsprüfer abgeschlossen und ist Mitglied des South African Institute of Chartered Accountants.